Rivoluzione societaria in casa Milan. Cancellata l’era cinese: dopo Leonardo, possono tornare Maldini, Braida e Gandini

Cambia tutto in casa Milan! Via Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli e con quest’ultimo, che non ha risolto il contratto ma è stato di fatto esonerato, quindi continuerà a percepire lo stipendio fino al termine del contratto, ovvero fino al 2020, salvo nuovi accordi con altri club, via il braccio destro Mangiarano. Sono giorni di grandi rivoluzioni in casa rossonera e non sono esclusi colpi di scena. Domani la presentazione ufficiale di Leonardo, che sarà il nuovo direttore tecnico milanista (Leo è già operativo da qualche giorno) ma al suo fianco potrebbe tornare anche Ariedo Braida.

Il dirigente, ora al Barcellona, secondo Tuttosport, avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia, a Milano. Difficile arrivare a Giuntoli, bloccato dal Napoli. Spunta la candidatura di Sogliano come ds. Vicino ormai il ritorno di Umberto Gandini, attuale ad della Roma, che potrebbe essere affiancato, forse a partire da settembre, da Gazidis, ora all’Arsenal. Offerta a Paolo Maldini la vicepresidente del club per un ruolo ‘alla Nedved’, vicepresidente della Juve e una sorta di consulente di mercato di Fabio Paratici, ds juventino. Potrebbero esserci altri ritorni: non è da escludere un ritorno di uno tra Galli e Bianchessi per il settore giovanile.