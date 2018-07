Il dirigente del Barcellona, Ariedo Braida, potrebbe tornare al Milan e ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Ariedo Braida torna al Milan? Il dirigente, ora al Barcellona, ha parlato a Sky Sport del possibile ritorno in Italia, al Milan. Con l’arrivo del Fondo Elliott, c’è più spazio per i milanisti. Leonardo, Gandini, l’avvocato Cantamessa ma si è parlato anche del possibile ritorno di Maldini, Rijkaard e dello stesso Ariedo: «Ho sempre il Milan nel cuore ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare».

Il dirigente blaugrana ha poi parlato dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: «Il suo arrivo è un messaggio importante per il calcio italiano. E’ un grandissimo calciatore che porterà la Juve ad essere una squadra globale, perché Ronaldo può arrivare in qualsiasi angolo del mondo. E’ un grande colpo per la Juve e darà una mano in Champions ma non sarà semplice vincerla. Con lui sicuramente la Juve fa un bel passettone in avanti».