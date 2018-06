Braida si nasconde: «Pjanic? Bravo ma non ci interessa»

Il direttore sportivo del Barcellona, Ariedo Braida non conferma l’interesse dei blaugrana per Miralem Pjanic

Miralem Pjanic potrebbe ben presto infiammare il calciomercato estivo. Il centrocampista bianconero è oggetto del desiderio del Barcellona, che non ha ancora abbozzato un’offerta ufficiale alla Juventus. In Spagna assicurano che dopo il Mondiale i blaugrana formuleranno un’offerta ai bianconeri che possa farli vacillare ma, nel frattempo, il direttore sportivo del Barcellona getta acqua sul fuoco.

Intervistato da JuveNews.eu Ariedo Braida fa il punto della situazione su Pjanic: «Non esiste nessuna trattativa. Non mi risulta che noi siamo interessati al regista bosniaco. Il giocatore è bravo, però qui abbiamo un brasiliano che occuperà quel ruolo perché il Barcellona ci punta. C’è chi si occupa al mio posto del mercato blaugrana, ma sicuramente so le strategie della società e Pjanic non ci rientra».