Brandt, ciao Milan: ufficiale il rinnovo col Bayer

Julian Brandt saluta il Milan, il giocatore tedesco si allontana dopo quanto accaduto oggi: è ufficiale il suo rinnovo con il Bayer Leverkusen

Il Milan potrebbe trovarsi costretto a salutare un obiettivo di calciomercato, si tratta di Julian Brandt. Il giocatore tedesco ha rinnovato oggi in maniera ufficiale il suo contratto con il Bayer Leverkusen. Era in scadenza di contratto a giugno 2019 ma ora ha firmato un nuovo accordo fino al 2021, stando a quanto si legge sul sito delle Aspirine. Niente da fare per le pretendenti, tra cui proprio il Diavolo.

Massimiliano Mirabelli lo aveva inserito nella propria lista dei desideri un po’ di tempo fa. Il ds del Milan ha anche un buon rapporto con il Bayer, con cui ha già fatto un buon affare in estate, vale a dire Hakan Calhanoglu. Il rinnovo di Brandt non significa automaticamente che il giovane tedesco non possa arrivare al Milan, ma lo allontana un bel po’ dai lombardi.