Quanti Mondiali ha vinto il Brasile

Se dovesse trionfare il 15 luglio a Mosca, il Brasile conquisterebbe il suo sesto titolo mondiale: nessuna Nazionale ha fatto meglio

il Brasile è la nazionale che ha vinto più mondiali di calcio. Infatti dal 1958, anno della prima vittoria, ad oggi per ben 5 volte si è aggiudicata il titolo di campione del mondo.

Il Mondiale del 1958 si tenne in Svezia; in finale arrivarono il Brasile e la nazionale del paese ospitante, la quale venne battuta 3 a 2. Per il Brasile segnarono Vavá, Pelé e Zagallo; Pelé all’epoca aveva solo 17 anni e il suo gol è ritenuto ancora oggi uno dei più belli di sempre. La seconda vittoria arrivò subito dopo, vale a dire al mondiale del 1962 che si disputò in Cile, con Aymoré Moreira come allenatore. Sempre segnando tre gol, in finale il Brasile giocò contro la Ceccoslovacchia.

Nel 1970 Italia e Brasile, che avevano entrambe già conquistato due Mondiali, si trovano in finale a Città del Messico dove a trionfare furono i carioca con un perentorio 4-1. 24 anni più tardi le due squadre si ritrovarono nuovamente una contro l’altra alla finale dei mondiali: era il 17 luglio 1994 in occasione dei Mondiali negli Stati Uniti quando, ai calci di rigore, il Brasile batté ancora una volta la nazionale italiana, aggiudicandosi la sua quarta coppa del mondo. Il quinto alloro mondiale del Brasile è stato conquistato nel 2002, anno in cui la nazionale brasiliana si è sfidata con la Germania, battendola 2 a 0 grazie alla doppietta del Fenomeno, Ronaldo. In Russia i brasiliani cercheranno il sesto titolo iridato, entrando così ancora di più nella leggenda.