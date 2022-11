Brasile, Tite: «Noi favoriti al pari di Francia e Argentina. Italia? Il calcio è strano»

Il Ct del Brasile, Leonardo Bacchi detto Tite, ha parlato del Mondiale in Qatar intervistato da La Gazzetta dello Sport

«Il Brasile è una delle favorite per la vittoria finale ma non l’unica. Saremo in un girone complicato e avremo anche il peso della storia da dover superare. Insieme a noi vedo favorite la Francia, l’Inghilterra e l’Argentina di Messi. Ma attenzione a Spagna, Portogallo e Germania. Tra le outsider metto il Belgio, poi Olanda e Danimarca ma sono curioso di vedere anche il Senegal».

ITALIA – «Amo le mie origini italiane. Mi dispiace non vedere l’Italia ai Mondiali. Qui si vede come è strano il calcio».