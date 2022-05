Brekalo lascia il Torino, l’annuncio di Vagnati: «Siamo delusi»

Brekalo lascia il Torino: l’annuncio di Vagnati. Il giocatore ha deciso di non restare in granata

Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato a Torino Channel del futuro di Brekalo.

Le sue parole: «Abbiamo avuto più di un meeting con Brekalo, il suo agente e il padre, ma da qualche mese ci ha comunicato che il suo desiderio era quello di non continuare con noi. E’ un rammarico, ha fatto bene e ha avuto un inizio importante, a Verona ha fatto una grande giocata ma siamo rimasti delusi: c’era voglia di investire una cifra importante, soprattutto considerando il momento di perdite con il Covid, ed eravamo pronti, ancora dopo Verona io e il presidente abbiamo voluto parlare con il ragazzo. Purtroppo non c’erano i presupposti, ha un’idea sua rispettabile ma voglio al Toro gente con il fuoco dentro e di sudare per questi colori».