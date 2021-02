Bremer goleador del Torino: in Serie A solo due difensori hanno fatto più gol

Gleison Bremer si conferma sempre di più uomo della provvidenza del Torino con un innato senso del gol: il dato

È l’uomo della provvidenza del Torino. Gleison Bremer si conferma a Cagliari il giocatore capace di togliere (quasi) sempre le castagne dal fuoco e regalare ossigeno alla sua squadra. Il difensore già l’anno scorso risultò decisivo nell’ultima vittoria casalinga granata, quella contro il Genoa di Nicola terminata 3-0, che fu fondamentale per la salvezza di Belotti e compagni.

Il fiuto del gol di Bremer è impressionante: in una stagione e mezzo ha segnato 7 gol in Serie A più 2 in Coppa Italia. In questo campionato è arrivato già a 4 reti. Solo Hakimi e Gosens (praticamente ali aggiunte per Conte e Gasperini) hanno fatto meglio tra i difensori del nostro campionato. Insomma l’apporto che l’ex Atletico Mineiro dà alla squadra di Nicola è sotto gli occhi di tutti, soprattutto sotto quelli dei suoi compagni che vedono in Bremer un’ancora a cui aggrapparsi per trovare la salvezza.