Bremer tra Italia e Brasile: Tite lo segue per il Mondiale, ma Mancini...

Gleison Bremer è conteso tra Italia e Brasile, le due Nazionali lo seguono e entrambe potrebbero puntare sul centrale.

Tite lo segue in ottica Mondiale e anche nella sfida contro la Roma uno scout era a Torino per seguirlo. Dall’altra parte c’è l’Italia vista che la moglie, brasiliana con origini venete, avrebbero richiesto la cittadinanza italiano e avrebbe già avviato l’iter per ottenerla. Sta al difensore scegliere il da farsi dovesse arrivare la chiamata di entrambe le Nazionali