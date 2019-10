Brescia-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Brescia-Inter streaming e probabili formazioni: i biancazzurri sfidano i nerazzurri nell’anticipo della 10ª giornata del campionato di Serie A

Il Brescia di Eugenio Corini ospita l’Inter di Antonio Conte nel derby lombardo della 10ª giornata infrasettimanale di Serie A. Le rondinelle sono penultime in classifica assieme alla SPAL con 7 punti, ma hanno da recuperare la gara contro il Sassuolo, l’Inter è 2ª in classifica dietro la Juventus con 22 punti. Brescia-Inter: il derby lombardo si giocherà martedì 29 ottobre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia.

Brescia-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Brescia-Inter

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Martedì 29 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Mario Rigamonti (Brescia)

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna



Le probabili formazioni

BRESCIA – Corini sostituirà l’infortunato Chancellor con l’esperto Gastaldello, che al centro della difesa affiancherà Cistana. A destra ci sarà Sabelli, con Mateju favorito su Martella, ormai prossimo al rientro, sulla sinistra. Possibile novità a centrocampo, con Zmrhal che potrebbe avere la meglio su Spalek e agire da mezzala sinistra nei tre di centrocampo con Bisoli e Tonali. In questa ipotesi Romulo sarebbe avanzato in posizione di trequartista, con coppia d’attacco composta da Balotelli e Alfredo Donnarumma.

INTER – Formazione quasi definita per Conte, che avrà indisponibili per infortunio i vari D’Ambrosio, Vecino e Alexis Sánchez. Davanti sarà riproposta la coppia composta da Lautaro Martínez e Lukaku, mentre a centrocampo, visti i forfait di Vecino e Sensi, le due mezzali saranno Barella e Gagliardini con Candreva in vantaggio a destra su Lazaro ed Asamoah a sinistra su Biraghi. Dubbi in difesa, dove tornerà De Vrij e Skriniar potrebbe riposare: in questa ipotesi spazio a Bastoni al posto dello slovacco.



BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Balotelli, Al. Donnarumma. All. Corini

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte

