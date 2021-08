Brescia, Palacio: «Serie A? Altre sono più favorite rispetto a noi. A Buffon ho già segnato»

Rodrigo Palacio ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore del Brescia: le sue parole

INZAGHI – «Lo conosco dai tempi di Bologna, all’inizio gli ho detto che dovevo pensarci e che avevo altre offerte. Conosco la passione che ci mette, vuole sempre il massimo, per quello ho deciso di venire qui. Ho parlato spesso col mister, mi mandava messaggi per convincermi, poi ho visto che c’era una squadra competitiva. Sono venuto per quello».

SERIE B – «Non l’ho giocato, ma ho sempre seguito la serie B. So che è un campionato equilibrato, non c’è nessuna partita semplice. Già domenica scorsa ho visto le difficoltà, ma sono pronto per mettermi a disposizione della squadra».

PUNTARE ALLA SERIE A – «Ci sono altre squadre che sono favorite rispetto a noi. Noi cercheremo di fare il nostro, poi vedremo a fine campionato dove siamo. Ci sono squadre attrezzate, ma anche noi siamo una squadra forte».

CONTI IN SOSPESO CON BUFFON – «No, già gli ho segnato qualche gol (ride, ndr)».