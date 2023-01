Bruno Fernades contro la Gazzetta: «Imparate l’inglese»

Bruno Fernandes su Instagram risponde alla Gazzetta dello Sport per una traduzione sbagliata di una sua frase

Raramente capita che un giocatore risponda direttamente ad un giornale. É successo oggi, quando Bruno Fernandes ha risposto alla Gazzetta dello Sport, colpevole per il calciatore del Manchester United di aver travisato una sua dichiarazione. Di seguito lo scambio su Instagram.

LE PAROLE RIPORTATE DALLA GAZZETTA DELLO SPORT – «”Il gruppo ha cambiato mentalità. Per noi conta solo vincere le partite”. E sul concetto di squadra ogni riferimento a Cristiano Ronaldo non sembra casuale: “Tempo fa qualcuno avrebbe solo pensato a se stesso. Ora lavoriamo l’uno per l’altro”»

LA RISPOSTA – «Per la prossima volta chiamate qualcuno che capisca bene l’inglese e poi faccia bene la traduzione! Già che ci sono miei cari, nel intervista ho detto che siamo cambiati dalla partita con il Liverpool, forse se non sbaglio, credo che Cristiano ci fosse ancora a Manchester no?

Fate bene il vostro lavoro e no giusto quello che vi viene in testa!»