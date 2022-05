Bruno Fernandes fa autocritica: «Stagione non all'altezza, ma...»

Le parole di Bruno Fernades sui social dopo la pessima stagione: «Stagione non all’altezza, ma il Manchester United si rialza sempre»

Una stagione disastrosa per il Manchester United. Lo sa bene Bruno Fernandes, che ha fatto autocritica sui social tracciando un bilancio dell’ultima annata. Di seguito le sue parole

«La stagione è finita e nessuno dei nostri obiettivi è stato raggiunto. Come singoli e come squadra non siamo stati all’altezza delle aspettative. I nostri tifosi mi hanno mostrato ancora una volta perché questo è uno dei migliori club al mondo. Anche in momenti come questi sono sempre stati con noi. Ho imparato una cosa molto importante da quando sono arrivato in questo club: il Manchester United si rialza sempre».