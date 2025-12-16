Bruno Fernandes svela: «Avrei potuto andarmene nell’ultimo mercato, guadagnando molto di più ma amo sinceramente il club»

Bruno Fernandes racconta: «United? Ho percepito dal club che ‘se te ne vai, non è poi così male per noi’. Mi fa male e mi rattrista»

In una rivelatrice intervista concessa al programma ‘Soltinhos Pelo Mundo’ di Canal 11, il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, ha svelato retroscena sorprendenti sul suo recente passato all’Old Trafford. Il centrocampista portoghese ha ammesso chiaramente che la sua permanenza al club è stata dettata esclusivamente dalla sua volontà, mentre la società avrebbe preferito una sua cessione.



Fernandes ha confessato di sentirsi “in bilico” ultimamente, percependo come in Inghilterra, una volta raggiunti i 30 anni, si pensi subito alla necessità di rimodellare la squadra, mettendo in secondo piano la lealtà. «Avrei potuto andarmene nell’ultimo mercato, guadagnando molto di più, oppure andando a vincere trofei altrove. Ho deciso di non farlo perché amo sinceramente il club», ha spiegato. Tuttavia, l’atteggiamento della dirigenza lo ha ferito profondamente: «Ho percepito dal club che ‘se te ne vai, non è poi così male per noi’. Questo mi fa male e mi rattrista».



Il punto cruciale riguarda proprio la mancata cessione. Secondo Fernandes, i dirigenti «non hanno avuto il coraggio» di prendere la decisione definitiva solo perché l’allenatore spingeva per la sua permanenza. «Ma se io avessi detto di voler andare via, il club mi avrebbe lasciato partire», ha garantito.



Riguardo alle ricche offerte dall’Arabia Saudita, Fernandes ha ammesso che la differenza economica è “abissale”, confermando di averne parlato anche con Cristiano Ronaldo. Se avesse accettato, però, sarebbe stato più per un cambio di stile di vita (il sole contro la pioggia di Manchester) per la sua famiglia che per i soldi.



Infine, spazio a qualche nota più leggera: sul suo carattere in campo, ha scherzato dicendo che Bernardo Silva in Nazionale è «molto più fastidioso» di lui con gli arbitri, ma «politicamente corretto». Sul rapporto col nuovo tecnico Ruben Amorim, Fernandes ne elogia la serietà ma confessa di punzecchiarlo dicendogli che è «uguale a Jorge Jesus».

