Buchanan su Inzaghi: «Mentalità giusta per guidare l'Inter» - Calcio News 24

Tajon Buchanan, esterno dell’Inter, ha voluto parlare dei suoi primi mesi in nerazzurro: citando anche il tecnico Simone Inzaghi

ATLETICO MADRID – «E’ stato un doppio confronto duro, contro una squadra forte, ma anche noi eravamo in forma. Loro a Madrid avevano il 12esimo uomo in campo grazie al pubblico, è sempre dura uscire ai rigori ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto. E’ dura da giocatore vedere la partita dalla panchina, trovarmi in quella situazione è un’esperienza da cui dover imparare».

ESSERE ALL’INTER – «E’ una cosa enorme, l’Inter è un grande club. Non hai tempo neanche di realizzarla questa cosa perché le cose succedono velocemente. Sto provando ad adattarmi il più velocemente possibile. Sono super grato di allenarmi con i migliori giocatori al mondo e sotto la guida di uno dei migliori allenatori».

SIMONE INZAGHI – «E’ molto competitivo, vuole vincere ogni partita. E’ un coach molto tattico, è molto chiaro quando ci spiega quello che vuole che facciamo in campo. Sto cercando di imparare per poi mostrarlo in campo quando verrò chiamato in causa».