Buffon al Psg: scelto il giorno della presentazione

Buffon al Psg: la società parigina ha scelto il giorno in cui presenterà l’ex portiere della Juventus. Grande show previsto per lunedì 9 luglio

D’ora in avanti parlerà in francese. Anche se a Torino sta per sbarcare Cristiano Ronaldo, non c’è più spazio per i ripensamenti: Gigi Buffon sta per diventare ufficialmente il nuovo portiere titolare del Paris Saint Germain. L’ormai ex numero uno bianconero ha raggiunto l’accordo con i parigini sotto tutti i punti di vista: firmerà un contratto biennale da otto milioni di euro netti a stagione. Buffon, salvo sorprese, sarà presentato alla stampa nella giornata di lunedì 9 luglio al Parco dei Principi e per l’occasione la città di Parigi si vestirà a festa, con la Tour Eiffel che potrebbe essere illuminata con i colori del club.

Buffon prenderà il posto di Alphonse Areola, che a questo punto potrebbe chiedere la cessione, con la Roma che resta molto vigile rispetto alla sua situazione, a maggior ragione nel caso in cui Alisson dovesse lasciare la Capitale. Dopo 17 anni in bianconero, l’ex portiere della Nazionale è pronto a intraprendere l’ultima entusiasmante tappa della propria carriera all’età di 40 anni. E Parigi è pronta ad accoglierlo con tutti gli onori del caso.