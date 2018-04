Buffon, niente Boca: Gigi vuole chiudere con la Juventus

Il Boca Juniors tenta Gigi Buffon. Il portiere, seppur lusingato, sembra voler chiudere la sua carriera alla Juventus

Il Boca Juniors, per bocca dell’allenatore Schelotto, ha tentato l’approccio con Gigi Buffon (Leggi anche: Schelotto conferma: «Il Boca ha contattato Buffon»). Il portiere della Juventus è in scadenza di contratto e, salvo sorprese, non rinnoverà con i bianconeri ma dirà addio al calcio giocato. Le richieste, nonostante i 40 anni suonati, non mancano. Gigi è corteggiato dal Boca Juniors che sta provando a convincerlo grazie a Carlos Tevez, suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus.

Secondo Tuttosport però Gigi chiuderà la sua carriera alla Juventus. Il portiere sta disputando quella che sarà la sua ultima stagione da professionista. L’estremo difensore incontrerà il presidente Agnelli per discutere del futuro, in piena armonia, e prenderà una decisione insieme al numero uno bianconero (i due hanno un grande rapporto anche fuori dal campo, Gigi è stato il padrino al battesimo Livia Selin, figlia del presidente Andrea Agnelli e della compagna Deniz Alkalin). Gigi potrebbe restare ancora alla Juventus con un ruolo dirigenziale ma potrebbe accettare la corte della FIGC o della FIFA. Insomma, le proposte non mancano. La nuova vita di Gigi Buffon sta per cominciare.