Buffon al Boca? Schelotto conferma: «Sì, ci sono stati dei contatti»

Il portiere della Juventus è finito nel mirino di Boca Juniors. Il tecnico degli argentini ha confermato i contatti con Gigi Buffon

Gigi Buffon chiuderà la carriera al Boca Juniors? Il portiere della Juventus, salvo sorprese e ripensamenti, dovrebbe dire addio al calcio giocato al termine della stagione. L’estremo difensore, a 40 anni suonati, forse, avrebbe il desiderio di proseguire la sua avventura ma, come dichiarato dopo Real Madrid-Juventus, è arrivato il tempo di fare largo ai giovani. Il portiere dunque dovrebbe dire al calcio a fine stagione, salutando il suo pubblico il 4 giugno, in occasione dell’amichevole tra Italia e Olanda in programma all’Allianz Stadium di Torino.

Nelle scorse settimane, alcune indiscrezioni dall’Argentina, parlavano di una presunta offerta da parte del Boca Juniors a Gigi Buffon. Il club argentino, grazie allo splendido rapporto tra il numero uno juventino e Carlos Tevez, suo ex compagno alla Juve, avrebbe tentato un primo approccio per sondare la disponibilità del portiere a giocare per altri 6 mesi in Argentina (Leggi anche: Tevez chiama Buffon al Boca Juniors). Le voci erano state smentite in maniera ufficiosa ma Guillermo Barros Schelotto, allenatore del Boca, ha alimentato ulteriormente le indiscrezioni confermando i contatti tra le parti: «Sì, il Boca Juniors ha avviato i contatti con Gigi Buffon offrendogli l’opportunità di venire a giocare al Boca dopo l’addio alla Juventus: me lo ha confermato il presidente Angelici. Comunque ne parleremo dal 17 maggio, dopo la fine del campionato».