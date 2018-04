Buffon al Boca: voci fantasiose sulla Juventus dall’Argentina

Il Boca Juniors vuole Gianluigi Buffon: pazzi rumors di calciomercato dall’Argentina sul portiere della Juventus

In Argentina la sparano grossa: il Boca Juniors vuole Gianluigi Buffon. Vero è che il club di Buenos Aires ha un suo fascino e molti calciatori italiani – vedi Daniele De Rossi – ne sono attratti, ma da qui a parlare di trasferimento del portiere della Juventus ce ne corre. Buffon è in scadenza di contratto a giugno, ha quaranta anni e sembra che possa appendere le scarpe al chiodo per iniziare un altro tipo di carriera. Eppure in Argentina ne sono convinti, Gigi Buffon è il sogno di Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors. A scriverlo è Tyc Sports, secondo cui gli Xeneizes sarebbero alla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Nella lista dei desideri figura Buffon e non è un portiere qualunque: definire l’affare difficile sarebbe addirittura riduttivo, ma sognare non costa nulla.

Buffon Boca di rosa: le ultime dalla Juventus

Il Boca Juniors ha accolto spesso calciatori a fine carriera, ma mai è successo con un profilo così di livello e, per di più, di nazionalità europea. Il Boca ci proverà, anche se Buffon sembra ormai sicuro di voler rimanere della sua idea: dirà addio alla Juventus e al calcio giocato, intraprenderà una nuova carriera e, molto probabilmente, entrerà nei quadri dirigenziali della Vecchia Signora o della Nazionale. Da Buenos Aires le voci si fanno pressanti, ma non arrivano conferme dal diretto interessato. Il possibile trasferimento al Boca, però, potrebbe dare una clamorosa possibilità a Buffon: non ha mai vinto la Champions League e potrebbe provarci con la Copa Libertadores. Il Boca è una delle società più vincenti del Sudamerica e la Copa è un grande obiettivo pure per la prossima stagione. Per il momento, bene ripeterlo, Buffon al Boca rimane più un affare da videogioco che da calciomercato reale.