Buffon, Oliver, il rigore e Real-Juve: «Ridirei tutto, magari più civilmente»

Si è fatto un gran parlare del rigore dato da Oliver in Real Madrid-Juventus di Champions League: le parole di Buffon hanno fatto scalpore, il portiere non si pente

Si torna a parlare di Juventus e Real Madrid, del rigore di Benatia su Vazquez e di Champions League. Si torna a parlare dell’arbitro Michael Oliver e, ovviamente, delle frasi di Gianluigi Buffon. Alla fine della partita di UCL, il portiere della Juventus ha espresso dichiarazioni molto forti sul rigore concesso al Real all’ultimo minuto. Ha parlato di crimine contro l’umanità sportiva e ha attaccato con parole molto pesanti l’arbitro Oliver. In attesa di capire se l’UEFA prenderà dei provvedimenti, Buffon ha parlato e ha detto che, a mente fredda, ripeterebbe le stesse frasi del dopo Real-Juventus. Magari più civilmente, ma lo rifarebbe.

«Non devo rimediare dopo Real Madrid-Juventus. Sono un essere umano che mette passione, sentimenti e arrabbiature in quel che fa. Trovo modi di parlare eccessivi, ma sono così. Ho parlato mercoledì sera un’ora e mezzo dopo la partita. Sono stati pensieri forti e per certi aspetti ineducati, ma non mi sono trincerato dietro all’ipocrisia. Non si può chiedere a uno come me di essere equilibrato perché i miei pensieri, seppur detti in modo eccessivo, erano logici. Li ridirei, magari con un linguaggio più civile. Però rimane che il contenuto di ciò che ho detto lo riconfermo in pieno» ha detto Buffon a Le Iene.