Del Piero vs Buffon: «Non condivido le sue parole sull’arbitro» – VIDEO

Del Piero commenta le dichiarazioni di Buffon dopo Real Madrid-Juventus e non si schiera dalla parte dell’ex compagno di squadra e Nazionale: il video

Alex Del Piero ‘contro’ Gigi Buffon. L’ex capitano della Juventus non ha condiviso le dichiarazioni di Buffon nei confronti dell’arbitro Oliver dopo la partita contro il Real Madrid. «Le parole di Buffon sono fuori luogo e non le condivido. Fatico a comprenderlo, perché tanto riferimento alla gara di andata? Gli sono vicino, ma non lo seguo quando dice quelle cose sull’arbitro» afferma l’ex numero 10 della Juventus nel corso di Sky – L’Originale.

Questo il commento di Del Piero ai microfoni di Sky:«Non capisco perché fare tanto riferimento alla gara di andata, il calcio è così. Si analizza il momento, bello o brutto, quello è il momento, quindi non ho capito quel passaggio lì sull’andata. Credo che fondamentalmente sull’arbitro tra qualche giorno dirà delle parole diverse da quelle che ha detto ieri». Buffon, ieri sera in zona mista, si era espresso così: «Uno così al posto del cuore ha un bidone dell’immondizia. Se uno non si sente all’altezza di arbitrare certe gara è meglio che stia in tribuna con la famiglia a mangiare le patatine. Voglio dire che il Real Madrid tra andata e ritorno ha meritato, ma l’arbitro doveva avere la sensibilità per capire il disastro che stava facendo».