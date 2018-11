Lettera di Gigi Buffon a Giorgio Chiellini. Il portiere scrive al difensore in vista delle 100 presenze in Nazionale di Giorgione

Giorgio Chiellini scenderà in campo questa sera con la maglia della Nazionale per affrontare il Portogallo nel match di Nations League, a San Siro. Una splendida cornice per il difensore che potrà festeggiare le 100 presenze con la maglia della Nazionale. Un traguardo storico che porterà il numero 3 della Juventus nel ristretto club dei centenari azzurri. Gigi Buffon, primo in questa speciale classifica con 176 presenze, ha scritto una lettera al difensore, suo ex compagno di squadra e di Nazionale.

Ecco le parole di Buffon al Corriere dello Sport: «Direi che tutto prosegue come preventivato!!???? Chiello è e sarà sempre un fedele scudiero che ha reso le mie avventure in campo più sicure e vincenti. E l’esempio perfetto di chi, con intelligenza, professionalità, umiltà, abnegazione e carattere ha raccolto con merito anche più di quello che si era prefissato agli albori della sua storia calcistica, diventando un punto di riferimento per tutti coloro i quali hanno giocato e continuano a giocare con lui. Nella mia squadra ideale, composta da 1 portiere, 5-6 difensori, 2 centrocampisti e 1-2 attaccanti, Chiello è un punto fermo senza indugio. Complimenti per la centesima in azzurro… Con l’obbiettivo, neanche tanto velato, di arrivare a 200!!!???? Con affetto».