Juventus, Buffon: «Non potevo avere di più. Come aver fatto un master»

L’ultimo saluto di Buffon alla Juventus: «È stato come un master di calcio». Ecco le dichiarazioni del portiere classe 1978

A Juventus TV, Gianluigi Buffon dà l’ultimo saluto al club bianconero. L’intervista integrale uscirà il prossimo 30 maggio sul canale tematico della Juve. Ecco un’anticipazione.

«La Juve per me è veramente stata come aver fatto un master di calcio. Ho avuto l’onore, la possibilità di rappresentarla, di rappresentare questo mondo e questi tifosi che sono grandissimi e tantissimi. Quindi mi sento un fortunato, più di così non potevo avere».

LE DICHIARAZIONI SU JUVENTUSNEWS24