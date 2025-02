Buffon, il figlio Louis Thomas convocato dall’Under 18 della Repubblica Ceca

Buffon, il figlio Louis dopo la convocazione in prima squadra con il Pisa adesso è stato convocato dalla nazionale Under 18 della Repubblica Ceca

Louis Thomas Buffon sta seguendo le orme del padre Gigi, ex portiere di Juve e Nazionale e tra i più forti della storia nel suo ruolo. Pur giocando in attacco il ragazzo sta muovendo i suoi primi passi nel calcio che conte: nell’ultima partita del Pisa il tecnico Pippo Inzaghi lo ha convocato per la prima volta in prima squadra dopo 18 presenze e 4 gol in Primavera.

Prestazioni che hanno portato la Repubblica Ceca a decidere di convocarlo per i prossimi impegni della nazionale Under 18. Il calciatore possiede infatti il doppio passaporto essendo anche figlio della ex showgirl ceca Alena Seredova.