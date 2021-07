Buffon: «Grandi allenatori in Serie A? Avrei voluto vedere Conte»

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato di Antonio Conte nel corso di un’intervista a Sky Sport

«Mi sarebbe piaciuto vedere anche Conte in questo pentolone. Sarebbe diventato un campionato esplosivo. Invece non c’è più e mi dispiace. Sarà un campionato che farà parlare di sé, in campo e anche fuori. Questo fa sì che la nostra Serie A diventi più interessante e ritorni sotto i riflettori: questi personaggi hanno un carisma talmente spiccato che non possono che far bene al nostro campionato».