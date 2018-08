Il neo acquisto del Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon, si racconta al magazine della squadra parlando anche de suoi nuovi compagni

Il nuovo portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon arrivato in Francia dalla Juventus ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale della squadra. L’estremo difensore, reduce dalla vittoria del primo trofeo con il club, la Supercoppa francese, ha affermato di aver seguito molto il PSG negli ultimi anni e di essersi chiesto il perché la squadra non riuscisse ad effettuare il salto di qualità in Champions League. «Questa è una società di spessore– ha proseguito Buffon- cresciuta molto negli ultimi sei anni. Io penso di essere sempre competitivo e potrei aiutare i miei nuovi compagni, ma per vincere serve un gruppo che abbia voglia di soffrire per uno scopo comune».

Il portiere ha poi rilasciato qualche dichiarazione nello specifico sul giovane fenomeno Kylian Mbappé affermando che il giocatore francese ha qualcosa in più degli altri e rimanendo umile e concentrato sui suoi obiettivi può diventare più forte di giocatori come Maradona, Pelé, Ronaldo e Messi. Infine qualche parola sul suo compagno di reparto, Alphonse Areola: «È un grande portiere, mi ricorda Donnarumma per potenza ed esplosività. Ha sicuramente un grande futuro davanti».