Buffon, nuove sfide all’orizzonte: coppa Italia, Champions e poi rinnovo

Nuove sfide per Gigi Buffon. Il portiere cerca la finale di Coppa Italia, poi testa alla Champions e infine rinnovo

Nuove sfide per Gigi Buffon. Il portiere bianconero, che questa sera sarà titolare contro l’Inter, cerca la decima finale di Coppa Italia. Come riporta La Stampa, è l’ennesima sfida di un campione che non ha intenzione di smettere.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Dopo la finale, il portiere metterà nel mirino il campionato e la Champions, che resta il grande sogno. Infine penserà al rinnovo: tutto lascia pensare che prolungherà ancora per un anno.