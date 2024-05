Buffon incorona Sommer: «Miglior portiere, lo sapevo da SEMPRE. Ritorno in campo? Rispondo COSI’»

Le parole di Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, sui migliori portieri del campionato. Tutti i dettagli

Gianluigi Buffon, capo delegazione dell’Italia, ha parlato a margine del premio Bulgarelli.

MIGLIOR PORTIERE– «Se guardiamo i gol subiti, non si può non menzionare Sommer. Molti sono rimasti sorpresi, ma io no. Sapevo che era un portiere più che affidabile».

RITORNO IN CAMPO– «Impossibile, ormai ho deciso che la mia carriera è terminata. Mi sono divertito moltissimo, ho giocato 29 anni a livelli molto alti e per questo mi sento un privilegiato. Per me è in corso una nuova fase della mia vita, nella quale spero di poter dare una mano grazie all’esperienza che ho acquisito».

RUOLO CAPO DELEGAZIONE– «Parlare di “capo” non è una cosa che sento mia, anche a casa non è così. Penso però che con l’umiltà giusta e l’esperienza adeguata tutti possano ritagliarsi dei ruoli significativi per aiutare ed essere apprezzati».

