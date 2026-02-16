Buruk in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray Juve: «Con Spalletti squadra imprevedibile e piena di sorprese». Poi annuncia il ritorno del top player

Buruk in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray Juve: le dichiarazioni in vista del match di Champions League 2025/26

Buruk, tecnico del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PARTITA – «All’inizio della stagione, il nostro obiettivo era finire tra le prime otto e raggiungere gli ottavi di finale. Riuscirci attraverso i play-off è per noi un’opportunità importante. Sappiamo quanto sia forte il nostro avversario. Stanno attraversando un periodo difficile e sono stati un po’ sfortunati ultimamente. Hanno giocato una partita due giorni fa. Ci aspetta una gara dura. Vogliamo vincere in casa e ottenere un vantaggio. Dobbiamo offrire una prestazione solida nell’arco delle due partite. Speriamo di poter conquistare domani una vittoria da celebrare con i nostri tifosi».

JUVENTUS – «Conosciamo molto bene il campionato italiano e la Juventus. Ricordiamo le partite precedenti contro di loro, ma siamo concentrati sul presente. Da quando Luciano Spalletti ha preso in mano la squadra, sono migliorati e hanno iniziato a utilizzare moduli diversi. Sono una squadra difficile da prevedere, piena di sorprese. Sfruttano molto bene Kenan Yıldız e Francisco Conceição in attacco. Weston McKennie è stato in buona forma nelle ultime settimane. È una squadra che non si lascia dominare facilmente. In partite come questa abbiamo già fatto bene in passato e abbiamo il vantaggio di giocare in casa. È un’opportunità molto importante per noi. Tutto si deciderà nella gara di ritorno. Giocheremo con determinazione e pazienza».

SANE – «Leroy Sané si è infortunato nella partita contro il Manchester City il 28 gennaio. Ha saltato circa 20 giorni di attività agonistica, ma si sta allenando con noi ed è a disposizione. Ha completato l’intera sessione di allenamento ieri e farà lo stesso oggi. Sarà uno dei giocatori disponibili per la partita di domani».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI BURUK