Eusebio Di Francesco ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani alle 12.30 contro il Benevento. Out Godin, “prima” chiamata per Nainggolan.

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.

Difensori: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz, Pajac.

Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Caligara, Nandez, Oliva.

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil