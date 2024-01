All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Bologna: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Bologna: due squadre con obiettivi diversi e che arrivano alla gara con sensazioni simili. Nell’ultimo turno entrambe hanno fatto un punto e hanno voglia di ritrovare il successo per ripartire. Gli emiliani in settimana hanno giocato anche il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

Diverse le assenze per Claudio Ranieri, soprattutto nel reparto offensivo con le assenze di Lapadula, Oristanio e Luvumbo (in Coppa d’Africa con l’Angola). Davanti potrebbe optare con la doppia punta pesante. Dall’altra parte Thiago Motta potrebbe optare per il falso nove con Ferguson a fare le veci di Zirkzee squalificato.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Hatzidiakos, Augello; Makoumbou, Prati, Nandez; Viola; Pavoletti, Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumì; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Ferguson. Allenatore: Thiago Motta

Cagliari-Bologna: l’orario e dove vederla

Cagliari-Bologna, per la ventesima giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. All’Unipol Domus, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 15 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.