Si è conclusa pochi minuti fa Cagliari-Bologna e ha dato indicazioni importanti nella lotta per la salvezza: sardi a rilento, emiliani quasi certi della permanenza in Serie A

Da pochi minuti si è conclusa Cagliari-Bologna alla Sardegna Arena. Il match di Serie A si è concluso con uno scialbo 0-0, che non dà certezze a nessuna delle due squadre. A poter sorridere, comunque, è Roberto Donadoni. Il suo vantaggio sulla terzultima è adesso molto ampio: il Bologna sale a trentanove punti, a più undici sul Crotone che oggi è atteso da un incontro a rischio con l’Udinese. Anche in caso di sconfitta dei calabresi, il Bologna non sarebbe matematicamente salvo, ma lo è già in maniera virtuale. Basta un punto per raggiungere la proverbiale quota quaranta.

La salvezza è ancora un affare complicato per il Cagliari. Il pari di oggi proietta i sardi a trentatré punti, a più cinque sul Crotone. Il margine è buono in caso di ko della squadra di Zenga, ma se gli Squali vincessero a Udine allora sarebbe un bel problema per Diego Lopez. Sampdoria, Roma, Fiorentina e Atalanta sono le prossime avversarie del Cagliari: tutte squadre coinvolte nella lotta per l’Europa League o la Champions League, un calendario davvero tremendo.