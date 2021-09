Cagliari, Capozucca: «Semplici? Qualcosa abbiamo sbagliato anche noi»

Le parole del direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ai microfoni di Dazn: ecco le dichiarazioni su Semplici

Stefano Capozucca, ds del Cagliari, ha parlato cosi a Dazn.

«Quando si cambia allenatore non è mai bello, non è una sconfitta ma quando si inizia con Semplici poi si interrompe il lavoro qualcosa abbiamo sbagliato noi e anche i ragazzi. Nel calcio sono i risultati a determinare le situazioni, e abbiamo cambiato guida tecnica. Quando si cambia si cerca un allenatore di un certo carisma, con un curriculum importante come Mazzarri, era un obbiettivo degli anni passati perchè è un mister di primo livello».

LE PAROLE SU CAGLIARINEWS24