Cagliari, parla Pisacane in conferenza: «Sono tutte finali ed è normale che ci sono delle partite dove bisogna capire l’importanza»

Cagliari, Pisacane svela: «Sono tutte finali ed è normale che ci sono delle partite dove bisogna capire l’importanza». Le parole

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa ad Assemini a due giorni dalla sfida contro il Pisa, valida per la 16ª giornata della Serie A 2025/2026. Le parole:

CONDIZIONI BORRELLI – «Sono tutte finali ed è normale che ci sono delle partite dove bisogna capire l’importanza ai fini della classifica. Abbiamo lavorato bene, Borrelli ha preso una distorsione durante la gara a Bergamo, era quasi out alla fine del primo tempo, ma ci ha dovuto lasciare. Stiamo andando avanti con lo staff medico per capire, si è sempre allenato, oggi ha fatto un po’ di corsetta e vediamo se sarà del match. In passato ha già avuto il problema, sono fiducioso. Come sostituto vi è Pavoletti che per caratteristiche può farlo, poi Semih ed Esposito. Mi piace guardare le cose positive e non pensare agli alibi e alle assenze. Ho un ventaglio da poter sfogliare».

MATCH DOMENICA – «Dentro ci metterei anche Napoli, dove la squadra ha fatto risultato perché se fosse stata una gara di campionato, saremo usciti indenni dal Maradona. La squadra risponde bene dal punto di vista della crescita e lo stato d’animo non è mai stato abbattuto anche se in certe occasioni c’erano i presupposti per farlo. Dopodomani vedremo dove ci ha portato il nostro lavoro. Per una squadra come la nostra è importante che si scavi dentro nel profondo».

PISA – «Indipendentemente dalla classifica, mi aspetto una squadra allenata bene da un collega preparato. Se non fosse stato per le battute d’arresto, ora sarebbe stata in linea! Facciamo tutto quello che abbiamo preparato perché possiamo creare qualche difficoltà».

OBIETTIVO, MINA – «L’obiettivo è quello di fare la partita e di interpretarla nel migliore dei modi! Magari andremo più su un attacco diretto e meno costruito dal basso perché è il modo migliore per poter aggredire una squadra e tenerli nella metà campo propria. Fare la partita non significa che ci dobbiamo mettere a palleggiare dal basso, ma bisogna andare a sfruttare la verticalità. Mina è da venerdì che cerca di lavorare in personalizzato, ieri ha fatto quasi tutto l’allenamento con la squadra. E’ un giocatore troppo importante, ognuno ha la sua storia. Ha 7/8 giorni in più di gestione graduale. Oggi è in una condizione migliore sicuramente»

