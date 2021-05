Cragno: «Il Cagliari è casa mia, per sempre riconoscente. Ecco la mia parata più bella»

Il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha rilasciato un’intervista dove parla della stagione e del suo rapporto con i rossoblù

Il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha rilasciato una lunga intervista a La Nuova Sardegna. Ecco le sue parole.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

PARATA PIÙ BELLA – «Quella su Quagliarella a Genova con la Sampdoria nel febbraio 2019. Una deviazione ravvicinata che ho tolto dalla linea di porta».

CAGLIARI – «A Cagliari ormai è come stare dove sono nato. Da tanti anni vivo qui. Il Cagliari Calcio è casa mia, tutte le presenze in Serie A le ho fatte in rossoblù. E’ la società che mi ha lanciato e ha creduto in me, posso solo essere riconoscente»