Cagliari, Duncan ai box: le novità in vista della Lazio

Il Cagliari riprende gli allenamenti in vista della prossima gara contro la Lazio. Klavan continua a parte, Deiola e Duncan fermi ai box

Il Cagliari torna in campo. Dopo il pareggio beffardo di domenica e la fine del calciomercato, i rossoblù si sono ritrovati ad Asseminello per iniziare a lavorare sulla prossima gara contro la Lazio. Dopo una serie di esercizi di attivazione a secco, il gruppo si è diviso in due: i giocatori maggiormente impegnati contro il Sassuolo hanno svolto una seduta defaticante in palestra; gli altri, dopo alcune partite a tema, hanno concluso la seduta con una partitella a campo ridotto.

Klavan prosegue con gli allenamenti differenziati, mentre restano a riposo Deiola e Duncan. Il sangavinese ha riportato, nell’ultima gara, un forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Il ghanese, invece, ha sofferto alla vigilia del match contro la sua ex squadra di una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Le condizioni di entrambi verranno valutate attentamente nei prossimi giorni. Il Cagliari tornerà in campo domani mattina.