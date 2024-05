Cagliari Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vederla

Alla Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Fiorentina. La sfida aprirà l’ultima giornata di campionato: i padroni di casa avranno modo di congedarsi dai loro tifosi dopo la salvezza raggiunta la scorsa settimana e soprattutto per dare l’ultimo caloroso saluto a Claudio Ranieri, che ha annunciato il suo addio al calcio. Terzultimo atto della stagione per la viola, che oltre al recupero con l’Atalanta dovrà giocare la prossima settimana la finale di Conference League ad Atene. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert, Augello; Deiola, Sulemana; Nandez, Gaetano, Luvumbo; Lapadula. All. Ranieri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi; M. Lopez, Duncan; Ikone, Barak, Castrovilli; Nzola. All. Italiano

Cagliari-Fiorentina: orario e dove vederla

Cagliari-Fiorentina gara delle ore 20.45 di giovedì 23 maggio, che aprirà la 38ª giornata della Serie A, la diciannovesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.