Cagliari, Bonato: «Con Ranieri abbiamo perso un FUORICLASSE, sul NUOVO allenatore dico QUESTO…»

Le parole di Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, sulla scelta per il nuovo allenatore dei rossoblù

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa del futuro del club rossoblù.

RANIERI E NUOVO ALLENATORE – «Abbiamo perso un fuoriclasse, ci ha dato tantissimo. Forse anche per lui era il momento giusto per lasciare. Quando sono andato a casa sua aveva paura di sporcare il suo vivere Cagliari. Il fatto di essere tornato e di aver trovato promozione e salvezza, sapeva che era il momento giusto di andare. Le scelte sono state giuste e noi dobbiamo andare avanti. Nella programmazione futura il mister ha un ruolo centrale. Noi avevamo necessità di identificare un profilo che possa mantenere i valori umani e dare quella continuità di lavoro che valorizzi il lavoro dei giovani, la gestione dei ragazzi più esperti. Lo abbiamo identificato in candidati che abbiamo incontrato. In questo momento ne abbiamo uno ben preciso. Nell’arco di pochi giorni possiamo rendere ufficiale quello che sarà il nuovo allenatore del Cagliari»

