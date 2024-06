Calciomercato Cagliari, delineato il FUTURO DI VEROLI: la decisione presa DAL CATANZARO

Calciomercato Cagliari, delineato il FUTURO DI Davide VEROLI: la decisione presa DAL club di Serie B CATANZARO

Davide Veroli farà rientro al Cagliari. Il Catanzaro, infatti, nonostante le sue 32 presenze stagionali, ha deciso di non riscattare il giocatore.

Il classe 2003 ha comunque concluso un’annata che lo ha visto protagonista. Ora, dunque, ha tutte le carte in regola per rientrare nelle rotazioni dei Casteddu in vista della prossima stagione.