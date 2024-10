Allenamento Cagliari, subito in campo per preparare il match contro l’Udinese: le ultime su Pavoletti e Obert e il report odierno

Il Cagliari oggi è tornato subito in campo dopo la vittoria contro il Torino all’Unipol Domus. In mattinata presso il CRAI Sport Center si è tenuta la seduta della ripresa della squadra del tecnico Nicola. Deiola e compagni sono già proiettati verso la partita della nona giornata del campionato di Serie A 2024-25 contro l’Udinese di Runjaic. Il report ufficiale:

COMUNICATO – “Subito in campo per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato: messa in archivio la vittoria di ieri sera all’Unipol Domus, la squadra si è ritrovata già oggi al CRAI Sport Center per una seduta di allenamento in vista del match di venerdì sera (ore 18.30) al Bluenergy di Udine.

I rossoblù di mister Nicola hanno lavorato in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno svolto delle esercitazioni di recupero; per gli altri attivazione con esercizi di tecnica dinamica, serie di partite a pressione e lavoro atletico. Personalizzato per Jankto, Pavoletti e Obert. Domani, martedì 22, la squadra si allenerà al pomeriggio”.