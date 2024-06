Nicola tra Cagliari e Empoli: oggi l’incontro con il ds dei rossoblù

Davide Nicola al bivio tra Cagliari ed Empoli: oggi l’incontro con il ds dei sardi Bonato, ma c’è il rinnovo con i toscani

Il Cagliari si prepara per la nuova stagione cercando un nuovo allenatore, e tra i vari candidati per il successore di Claudio Ranieri, sembra emergere un nome in particolare. Nelle ultime settimane, il club isolano ha esplorato diverse opzioni, ma ora pare che la scelta sia ricaduta su Davide Nicola. Il presidente Tommaso Giulini avrebbe deciso di affidare a lui la panchina rossoblù.

Tuttavia, fra l’Empoli e Nicola, è scattato il rinnovo automatico del contratto dopo la salvezza del club toscano. Ieri, in un incontro faccia a faccia fra club e allenatore, Nicola ha espresso il suo desiderio di approdare in Sardegna. Come riportano le colonne de L’Unione Sarda, oggi è previsto il primo incontro tra l’allenatore e il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato. Discussioni pronte ad aprirsi.