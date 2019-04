Cagliari-Frosinone highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019

Cagliari-Frosinone highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 33° turno della Serie A 2018/2019. Alla Sardegna Arena, i rossoblù di Rolando Maran sfidano i gialloblù guidati da Marco Baroni. Cagliari con 37 punti, in posizione di classifica tranquilla e reduce dal pareggio in casa del Torino; Frosinone penultimo (23) e proveniente dalla sconfitta interna contro l’Inter. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 1-1 al ‘Benito Stirpe’. Adesso è di nuovo Cagliari contro Frosinone: sardi per avvicinare la salvezza aritmetica, ciociari per continuare a credere nella salvezza. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

CAGLIARI-FROSINONE 1-0 – Joao Pedro scaraventa la palla con freddezza su calcio di rigore. Il suo preciso tiro sul palo sinistro ha lasciato il portiere di sasso!