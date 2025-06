Cagliari, Giulini traccia la rotta: «Voglio ripartire dai nostri giovani, non voglio fare trading con i giocatori, ma...»

Le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, in conferenza stampa in vista della prossima stagione dei sardi

Tommaso Giulini traccia la rotta del nuovo Cagliari. In conferenza stampa, il presidente rossoblù ha parlato di ambizioni, giovani e conferme in vista della prossima stagione.

ALZARE L’ASTICELLA, MA CON VALORI – «Abbiamo provato ad alzare l’asticella dopo la cessione di Barella e all’epoca non andò così bene. Ma da allora abbiamo sempre cercato di fare di meglio. Sono orgoglioso di aver fatto 10 anni su 12 in Serie A: sono il presidente con più anni in massima serie nella storia del club. Possiamo migliorare puntando con dei valori. Il Barcellona è tornato a vincere puntando sulla cantera, e noi vogliamo seguire questo percorso. Cercheremo di alzare l’asticella e di fare del nostro meglio».

SU ADOPO, CAPRILE E PICCOLI – «Io non faccio trading con i giocatori. Se prendo un giocatore lo prendo per tenerlo e lo sapete. Poi se arrivano offerte irrinunciabili e i ragazzi spingono per andarsene è un altro conto, ma credo che tutti e tre abbiano bisogno di un altro anno importante per poi poter andare altrove».

LE ATTESE SU PISACANE E I GIOVANI – «Metteremo sicuramente mano alla rosa e qualche uscita ci sarà, come quella di Hatzidiakos. Da Pisacane mi aspetto solo che dia spazio alla fame di tanti giovani che vogliono dimostrare. Ragazzi come Obert, Luvumbo, Prati e Veroli che torna. Devono dimostrare il loro valore. Liteta, Vinciguerra e qualcun altro verranno aggregati dalla Primavera. I vari Felici e Gaetano avranno più minuti. Ci ha tenuto tantissimo a riavere in rosa Idrissi perché vede in lui un grandissimo potenziale e vuole testare Cavuoti in ritiro».