Cagliari, Giulini indica la cessione: «Lo vendiamo a questo prezzo»

Giulini fa il prezzo del giocatore: «Possiamo venderlo a questa cifra». Le dichiarazioni del presidente del Cagliari

Interpellato da gazzetta.gr , Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato così dell’offerta ricevuta dal Paok Salonicco per Alessandro Deiola.

«Il PAOK vuole tantissimo il giocatore, ci hanno inviato una proposta di 2 milioni di euro e l’abbiamo rifiutata. Valutiamo Alessandro 3 milioni e mezzo». Bisognerà ora capire se il Paok – in Grecia assicurano di no – sarà disposto ad alzare l’offerta per il centrocampista di 25 anni.