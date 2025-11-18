Cagliari, Giulini sicuro: «Siamo ripartiti da Pisacane e da molti giovani. Dobbiamo essere consapevoli che ci sarà da faticare fino alla fine»

Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto su diverse questioni riguardanti la formazione rossoblù, condividendo le sue parole

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha toccato vari argomenti legati alla squadra rossoblù in occasione del Trofeo Italo Galbiati. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il numero uno del club sardo ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Gianlucadimarzio.com

PISACANE E LA SQUADRA – «Siamo ripartiti da Pisacane e da molti giovani. Avere 8 ragazzi in prima squadra provenienti dal vivaio non è semplice ma credo che il mister stia facendo bene. Dobbiamo essere consapevoli che ci sarà da faticare fino alla fine».

PROGETTO – «Da quando abbiamo iniziato ho sempre cercato di avere uno zoccolo duro di italiani per la squadra e per i tifosi. Quest’anno ne abbiamo di più grazie ad Angelozzi, ci fa piacere dare questa possibilità e fare calcio così».

PALESTRA – «E’ interessante, lavoriamo esclusivamente per lui e abbiamo deciso di prenderlo. Vediamo grande potenziale».

GALBIATI – «Ci tengo a ringraziare il Cimiano Calcio e la famiglia Galbiati per questo bel riconoscimento. Ricevere questo premio per la vittoria della Coppa Italia Primavera e, più in generale, per il lavoro che il Cagliari Calcio sta facendo con i giovani è davvero un onore. Italo Galbiati era un maestro, ha insegnato calcio, è stato un autentico punto di riferimento per tanti giovani che hanno potuto crescere, sviluppare tutto il proprio talento e potenziale anche grazie ai suoi consigli».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI GIULINI SU CAGLIARINEWS24

