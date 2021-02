Cagliari, il Torino è la vittima preferita di Simeone

In Cagliari-Torino gli occhi saranno puntati su Giovanni Simeone che nei granata ha la sua vittima preferita

Il Cagliari spera di ritrovare i goal preziosi del suo bomber Giovanni Simeone. L’attaccante argentino è a secco dal 31 ottobre nel match contro il Bologna. Da allora il Cholito non ha mai trovato la rete, complice anche il periodo di quarantena necessario a guarire dal virus, che ne ha compromesso la condizione fisica.

Certo è che contro il Toro Simeone si accende. I granata infatti sono la sua vittima preferita in Serie A. L’argentino ha messo la palla in rete 6 volte contro il Torino, con gli ultimi due goal realizzati proprio nel match di andata di quest’anno, vinto dal suo Cagliari per 2-3.