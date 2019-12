Cagliari, Maran: «Che vittoria! Nainggolan una goduria»

Il tecnico del Cagliari Maran ha commentato la vittoria ottenuta allo scadere contro la Sampdoria di Ranieri

Rolando Maran ha analizzato così il successo ottenuto contro la Sampdoria: «Vittoria della grande determinazione, siamo stati bravi a crederci e abbiamo mandato un segnale a noi stessi».

«Sono felice per Cerri, veniva da un brutto momento e meritava questa serata. Un gol che lo ripaga da tante amarezze e ci regala tre punti importanti. Nainggolan è incredibile, sa leggere le partite come pochi ed è un riferimento per tutti. È una goduria vederlo giocare», ha concluso il tecnico del Cagliari ai microfoni di Sky Sport.