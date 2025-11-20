Cagliari, parla Maran: «Pisacane? Mi piace vedere cosa ho trasmesso ai giocatori. La sosta è arrivata nel momento giusto per i rossoblù»

Cagliari, parla l’ex tecnico rossoblù Rolando Maran: «La sosta è arrivata nel momento giusto per i rossoblù»

Rolando Maran sarà ospite oggi di Il Cagliari in diretta, in onda su Radiolina dalle 18:30. L’ex tecnico rossoblù interverrà per analizzare i temi di attualità legati alla squadra sarda, con uno sguardo particolare alla prossima sfida contro il Genoa guidato da Daniele De Rossi. Ecco un estratto delle sue parole:

IL TEMPO SI E’ FERMATO, EX GIOCATORI – «Sentivo parlare dei nomi a me cari, come Deiola, vederli protagonisti è bello per me: sono felice per Pisacane. Ero sicuro che avesse le carte in regola per giocarsi questa chance. Si, quando ce li hai da giocatori intuisci che certi possono fare gli allenatori, altre non te lo aspetti. Per Fabio lo percepivi, era interessato e sapeva cosa servisse per far funzionare un gruppo: è una conferma per me. Sensazioni nel vederlo in panchina? Mi fa sentire grande per non usare altre parole, mi fa piacere, seguo con piacere il suo percorso. Mi piace vedere cosa ho trasmesso ai giocatori».

CAGLIARI-GENOA – «Le partite dopo le soste sono un’incognità, il Genoa viene da un buon risultato che ha rigenerato la squadra. Il Cagliari ha fatto un buon risultato a Como, la sosta è arrivata nel momento giusto per i rossoblù».

CLASSIFICA – «Ci sono squadre che sono avanti e possono essere risucchiate ed altre che possono risalire, questo nonostante si sia ad un terzo del campionato. Potrebbe cambiare qualcosa ma sono già arrivati dei verdetti. Tanti zero a zero? Difficile da spiegare, bisognerebbe entrare nella testa dei tecnici ed analizzare le varie squadre. Per salvarsi si vive di tanti scontri diretti, in altre sai che devi fare punti: essere più sgombri e liberi porterebbe la freschezza mentale per fare di più. A volte il carico del risultato pesa sulla partita. E’ anche per questo l motivo per cui le squadre cercano prima di non subire, cosa che penalizza gli attaccanti!».

