Cagliari, Nainggolan fa visita a Cossu in ospedale – FOTO

Oggi Radja Nainggolan ha voluto festeggiare il ritorno al successo del Cagliari con la storica bandiera sarda Andrea Cossu

Dopo il successo ottenuto sul campo del Crotone ieri, oggi Radja Nainggolan ha voluto festeggiare il ritorno al successo del Cagliari con la storica bandiera sarda Andrea Cossu.

“Stamattina una visita speciale all’amichetto…” ha scritto questa mattina il centrocampista belga in una storia su Instagram. L’amico in questione, come si comprende nelle storie successive, è proprio Cossu ricoverano in ospedale dopo il terribile incidente dello scorso 20 febbraio.