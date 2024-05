Cagliari, Nandez annuncia l’ADDIO: «Via da sardo, lascio un pezzo di CUORE»

Le parole di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, sul suo addio alla squadra rossoblù. Tutti i dettagli

Tramite un messaggio condiviso sui social dal Cagliari, Nahitan Nandez ha annunciato il suo addio alla squadra rossoblù.

PAROLE – «Pensavo che non arrivasse questo momento questo giorno. Faccio questo video per salutarvi a tutti e ringraziare. Sono stati 5 anni, troppo belli. Sono arrivato qua a Cagliari quando ero una ragazzino. Oggi posso dire che sto andando via come uomo, un uomo uruguaiano ma anche un uomo sardo. È molto difficile fare questo saluto. Voglio ringraziare e lascio un gran pezzo della mia vita, lascia un pezzo di cuore in questa città meravigliosa. Non è un addio ma un arrivederci. Ho mantenuto la parola che non giocherò contro il Cagliari. Potete restare tranquilli. Per me resta la mia unica squadra in Italia. Un abbraccio grande. Forza Cagliari, torneremo presto, grazie mille a tutti».